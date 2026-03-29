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Marktkap. 4,7 Mrd. EUR

KGV 27,18
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Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

11:16 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
49,54 EUR 1,14 EUR 2,36%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 116 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 seien stark gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Der Ausblick sei allerdings vorsichtig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,15 €		 Abst. Kursziel*:
129,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
132,14%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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