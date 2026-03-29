CTS Eventim Aktie
Marktkap. 4,7 Mrd. EURKGV 27,18
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 116 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 seien stark gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Der Ausblick sei allerdings vorsichtig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,15 €
|Abst. Kursziel*:
129,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
132,14%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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