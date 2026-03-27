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Symbol SCOTF

UBS AG

Scout24 Buy

12:06 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Veränderungen beim kostenpflichtigen Angebot Mieter+ für Wohnungssuchende dürften im ersten Quartal zu höheren durchschnittlichen Abopreisen für Privatkunden führen, könnte aber die Mitgliedszahlen belasten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagabend. An seinen Umsatz - und operativen Ergebniserwartungen (ooEbitda) ändere das aber wenig. Er bleibt auch bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung der Aktien mit Spielraum nach oben für die Planung 2026./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,45 €		 Abst. Kursziel*:
65,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,62%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:06 Scout24 Buy UBS AG
26.03.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
19.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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