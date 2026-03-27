Scout24 Aktie
Marktkap. 4,43 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Veränderungen beim kostenpflichtigen Angebot Mieter+ für Wohnungssuchende dürften im ersten Quartal zu höheren durchschnittlichen Abopreisen für Privatkunden führen, könnte aber die Mitgliedszahlen belasten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagabend. An seinen Umsatz - und operativen Ergebniserwartungen (ooEbitda) ändere das aber wenig. Er bleibt auch bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung der Aktien mit Spielraum nach oben für die Planung 2026./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,45 €
|Abst. Kursziel*:
65,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,62%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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