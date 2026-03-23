LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci nach einer Roadshow mit dem Mischkonzern in den USA mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe die Resilienz der Geschäfte im derzeitigen konjunkturellen und geopolitischen Umfeld betont, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Zudem vertrauten die Franzosen auf ihre mittelfristige Strategie, wobei der Trend zur Elektrifizierung ein starker Wachstumsmotor für die Bereiche Bau und Infrastruktur sei./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
126,05 €
|Abst. Kursziel*:
26,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
127,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,64%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:46
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
