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Symbol BFSAF

Morgan Stanley

Befesa Overweight

16:11 Uhr
Befesa Overweight
Aktie in diesem Artikel
Befesa
28,64 EUR 0,42 EUR 1,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Befesa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Overweight

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,28 €		 Abst. Kursziel*:
27,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,70%
Analyst Name:
Alain Gabriel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

16:11 Befesa Overweight Morgan Stanley
19.03.26 Befesa Buy UBS AG
04.03.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Befesa Buy UBS AG
02.03.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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