Kering Aktie
Marktkap. 30,44 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 345 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umbau des Luxuskonzerns halte an, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Der optimistische Ausblick auf 2026 werde von den Anlegern im aktuellen Umfeld hinterfragt. Im Fokus stehe bereits der Kapitalmarkttag am 16. April - zwei Tage nach dem Quartalsbericht, in dem der neue Konzernchef seine Strategie präsentieren werde./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Neutral
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
248,85 €
|Abst. Kursziel*:
20,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
249,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
256,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|11:21
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