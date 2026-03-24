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Symbol PPRUF

UBS AG

Kering Neutral

11:21 Uhr
Kering Neutral
Aktie in diesem Artikel
Kering
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 345 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umbau des Luxuskonzerns halte an, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Der optimistische Ausblick auf 2026 werde von den Anlegern im aktuellen Umfeld hinterfragt. Im Fokus stehe bereits der Kapitalmarkttag am 16. April - zwei Tage nach dem Quartalsbericht, in dem der neue Konzernchef seine Strategie präsentieren werde./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Neutral

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
248,85 €		 Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
249,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,17%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
256,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

11:21 Kering Neutral UBS AG
12.03.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Kering Neutral UBS AG
12.03.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
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