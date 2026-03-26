Inditex Aktie
Marktkap. 154,26 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. In den USA habe die Dynamik des asiatischen Online-Billigmodehändlers Shein 2025 offenbar stagniert, während die deutlichen Marktanteilsgewinne in Europa vor allem eine Bedrohung für Primark seien und in geringerem Ausmaß für H&M und Zalando, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Weniger betroffen seien die Inditex-Tochter Zara und Next aufgrund ihrer stärkeren Premium-Stellung und der älteren Kundenbasis./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
49,73 €
|Abst. Kursziel*:
24,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
49,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|11:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
