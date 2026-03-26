Inditex Aktie

49,41 EUR +0,32 EUR +0,65 %
STU
49,37 EUR -0,20 EUR -0,40 %
GVIE
Marktkap. 154,26 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Outperform

11:06 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
49,41 EUR 0,32 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. In den USA habe die Dynamik des asiatischen Online-Billigmodehändlers Shein 2025 offenbar stagniert, während die deutlichen Marktanteilsgewinne in Europa vor allem eine Bedrohung für Primark seien und in geringerem Ausmaß für H&M und Zalando, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Weniger betroffen seien die Inditex-Tochter Zara und Next aufgrund ihrer stärkeren Premium-Stellung und der älteren Kundenbasis./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
49,73 €		 Abst. Kursziel*:
24,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
49,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

11:06 Inditex Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Inditex Kaufen DZ BANK
11.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Inditex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'
dpa-afx Inditex-Aktie gewinnt: Zara-Mutter verdient mehr
dpa-afx ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex verdient mehr - Milliarden für Geschäftsausbau
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
Business Times Zara owner Inditex reports 9% sales growth at start of first quarter
RTE.ie Inditex reassures investors with strong start to Q1
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Surges 5.5%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Industria de Diseno Textil (IDEXY) This Year?
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
