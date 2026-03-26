Marktkap. 154,26 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bekleidungskonzern habe zuletzt starke Zahlen vorgelegt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Intensität bei den Kapitalausgaben der Spanier nehme zu./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,58 €
|Abst. Kursziel*:
21,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|11:26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG