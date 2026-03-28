Kontron Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURKGV 9,97
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Symbol KTRNF
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann bekräftigte am Montag seine Kaufempfehlung angesichts der geringen Unternehmensbewertung und der mittelfristig positiven Aussichten. Dies schrieb er vor dem Hintergrund enttäuschender Ergebnisse für 2025 und einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose für 2026./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,17 €
|Abst. Kursziel*:
56,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,99%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kontron
|09:46
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
