Kontron Aktie

19,11 EUR +0,30 EUR +1,59 %
STU
17,57 CHF +0,11 CHF +0,65 %
BRX
Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

KGV 9,97
WKN A0X9EJ

ISIN AT0000A0E9W5

Symbol KTRNF

Warburg Research

Kontron Buy

09:46 Uhr
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann bekräftigte am Montag seine Kaufempfehlung angesichts der geringen Unternehmensbewertung und der mittelfristig positiven Aussichten. Dies schrieb er vor dem Hintergrund enttäuschender Ergebnisse für 2025 und einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose für 2026./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,17 €		 Abst. Kursziel*:
56,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,99%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

09:46 Kontron Buy Warburg Research
26.03.26 Kontron Kaufen DZ BANK
26.03.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

finanzen.net Kontron: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Zahlen enttäuschten: KONTRON-Aktie setzt nach Kurssturz zur Erholung an
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron bricht am Freitagnachmittag nach oben aus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt am Freitagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
EQS Group EQS-News: Kontron AG Significantly Expands Profitability; Record Operating Cashflow
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron AG resolves on a new Share Buyback Program I 2026 for own shares
EQS Group EQS-Adhoc: Kontron AG: Kontron AG resolves on a new Share Buyback Program I 2026 for own shares
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
