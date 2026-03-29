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Marktkap. 996,87 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:11 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien dürften sie angesichts des schwachen Ausblicks nun dem Markt hinterherhinken, schrieb Madeleine Jenkins am Montag. Die Ziele für 2026 lassen aus ihrer Sicht aber Luft nach oben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,74 €		 Abst. Kursziel*:
31,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,64%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:11 SUSS MicroTec Buy UBS AG
09:51 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
24.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
02.02.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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