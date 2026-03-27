Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,72 Mrd. EURKGV 34,87
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Jungheinrich mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragsentwicklung im vergangenen Quartal sowie der Umsatz- und Auftragsausblick auf 2026 hätten enttäuscht, schrieb Timothy Lee am Freitagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Der Gabelstapler-Hersteller habe aber ungeachtet kurzfristiger Makro-Risiken in wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht, so etwa mit Projektaufträgen im Bereich Lagerautomatisierung, weiter soliden Margen und Portfolioerweiterungen zur Unterstützung des Wachstums./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,64 €
|Abst. Kursziel*:
65,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,45%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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