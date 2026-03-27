DAX 22.284 -0,1%ESt50 5.501 -0,1%MSCI World 4.171 -0,2%Top 10 Crypto 8,9190 +4,9%Nas 20.948 -2,2%Bitcoin 58.484 +1,8%Euro 1,1503 +0,0%Öl 115,8 +1,1%Gold 4.520 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - Nikkei sackt ab -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo Nordisk, Amazon, SAP, Siemens Energy im Fokus
Top News
DHL-Aktie in Rot: Einigung mit Teamsters verhindert US-weiten Streik DHL-Aktie in Rot: Einigung mit Teamsters verhindert US-weiten Streik
Coca-Cola: Der systemische Vorteil des globalen Distributionsnetzwerks im digitalen Zeitalter Coca-Cola: Der systemische Vorteil des globalen Distributionsnetzwerks im digitalen Zeitalter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
26,12 EUR -0,64 EUR -2,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,72 Mrd. EUR

KGV 34,87
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Barclays Capital

Jungheinrich Overweight

08:46 Uhr
Jungheinrich Overweight
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
26,12 EUR -0,64 EUR -2,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Jungheinrich mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragsentwicklung im vergangenen Quartal sowie der Umsatz- und Auftragsausblick auf 2026 hätten enttäuscht, schrieb Timothy Lee am Freitagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Der Gabelstapler-Hersteller habe aber ungeachtet kurzfristiger Makro-Risiken in wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht, so etwa mit Projektaufträgen im Bereich Lagerautomatisierung, weiter soliden Margen und Portfolioerweiterungen zur Unterstützung des Wachstums./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,64 €		 Abst. Kursziel*:
65,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,45%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

08:46 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
27.03.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
27.03.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Jungheinrich-Aktie von Ausblick belastet: Umsatzplus in 2025 - Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Jungheinrich fallen auf Jahrestief - Ausblick enttäuscht
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich nähern sich Jahrestief - Ausblick enttäuscht
dpa-afx ROUNDUP: Jungheinrich trotz Konjunkturschwäche zuversichtlich - Aktie gibt nach
dpa-afx Jungheinrich trotz Konjunkturschwäche zuversichtlich - Dividende sinkt
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen