Fielmann: Ende der Durststrecke?

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Nach schwachem Jahresstart zeigt die Fielmann-Aktie plötzlich wieder Stärke – und das Chartbild macht Hoffnung auf mehr. Trotz verhaltener Q1-Zahlen sprechen Bewertung und Wachstumsperspektiven für weiteres Potenzial.

Mit einem Freudensprung von über 6 Prozent hat die Aktie von Fielmann im frühen Handel auf eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank reagiert. Das könnte aber erst der Anfang gewesen sein, denn das Chartbild legt nunmehr nahe, dass die Bodenbildung abgeschlossen ist und eine substanzielle Erholung anstehen könnte.

Sondereinflüsse bremsen Q1-Zahlen

Fundamental gab es zwar zuletzt eine kleine Enttäuschung, denn die Optikerkette blieb im ersten Quartal 2026 mit einem nur leichten Anstieg des Umsatzes auf 613 Mio. Euro (Vorjahr 605 Mio.) und des bereinigten EBITDA auf 149 Mio. Euro (Vorjahr: 148 Mio.) unter den sonst üblichen Wachstumsraten zurück. Dafür waren laut Vorstand aber Sondereinflüsse in Form von extremen Wetterereignissen in Europa und im Noden der USA verantwortlich, die die Besucherzahlen in den Innenstädten einbrechen ließen.

Wachstumsprognosen bestätigt

Für das Gesamtjahr bekräftigte das Management jedenfalls seine Prognose, die ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent bei einer gleichbleibenden bereinigten EBITDA-Marge von 23 Prozent vorsieht. Und mit Blick auf die zahlreichen Wachstumshebel, wie etwa die Filialexpansion, die flächendeckende Einführung KI-gestützter Sehtests oder den Ausbau des boomenden Hörgeräte-Geschäfts, bestätigte das Management auch seinen mittelfristigen Ausblick, der bis 2030 fast eine Umsatzverdopplung auf rund 4 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 25 Prozent anpeilt.

Aktie historisch günstig

Perspektivisch lässt die Bewertung der Aktie, die mit einem KGV für 2026 von 16 im historischen Maßstab schon jetzt günstig ist, also noch deutlich Luft nach oben lassen. Insofern könnte sich die jüngste Bodenbildung für längerfristig ausgerichtete Investoren durchaus als interessante Einstiegsgelegenheit entpuppen.

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Erstellung am 10.6.26 um 12:55 Uhr.

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