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DZ BANK

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08:36 Uhr
BMW Kaufen
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einer deutlichen Prognosesenkung wegen der Marktschwäche in China und des Iran-Konflikts habe das BMW-Management unter neuer Führung den Markt überrascht, schrieb Michael Punzet am Mittwoch nach der Mitteilung des Autobauers. Zusätzliche Kosten- und Effizienzmaßnahmen führten zu negativen Einmaleffekten im zweiten Halbjahr. Punzet passte seine operativen Annahmen nach der vom Ausmaß her überraschenden Gewinnwarnung spürbar nach unten an und geht davon aus, dass die Konsenserwartungen ebenfalls in den kommenden Tagen deutlich sinken werden./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Kaufen

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
62,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
63,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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