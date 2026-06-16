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Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:01 Uhr
BMW Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
62,36 EUR -1,62 EUR -2,53%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung nach Börsenschuss am Dienstag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe seine Jahresprognose bezüglich wichtiger Finanzkennzahlen deutlich gesenkt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung. Insofern und wegen begrenzter Aussichten auf eine Trendwende in China sowie im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt dürften die Aktien am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Die Schwierigkeiten in diesen Regionen seien gesamtwirtschaftlich bedingt, was auf negative Auswirkungen auf europäische Wettbewerber wie Mercedes und Volkswagen (VW) hindeute./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
64,14 €		 Abst. Kursziel*:
30,96%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
62,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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