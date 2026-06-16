BMW Aktie
Marktkap. 38,9 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung nach Börsenschuss am Dienstag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe seine Jahresprognose bezüglich wichtiger Finanzkennzahlen deutlich gesenkt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung. Insofern und wegen begrenzter Aussichten auf eine Trendwende in China sowie im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt dürften die Aktien am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Die Schwierigkeiten in diesen Regionen seien gesamtwirtschaftlich bedingt, was auf negative Auswirkungen auf europäische Wettbewerber wie Mercedes und Volkswagen (VW) hindeute./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
64,14 €
|Abst. Kursziel*:
30,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
62,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG