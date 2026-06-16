KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,24 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 68 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier rechnet Ende Juli mit durchwachsenen Zahlen des Lagerhaus-Spezialisten für das zweite Quartal und kürzte seine Schätzungen für das Geschäft mit Staplern, in dem Kion die Jahresziele wohl nicht erreichen dürfte. Eine jüngste Umfrage der UBS habe gleichwohl die strukturelle Attraktivität des Marktes für Lagerautomatisierung bestätigt. Der Aktienkurs berücksichtige auch schon deutlich größere Kürzungen der durchschnittlichen Marktschätzungen, als von ihm selbst angenommen, schrieb Weier am Mittwoch./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,38 €
|Abst. Kursziel*:
42,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,13%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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