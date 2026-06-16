BMW Aktie
Marktkap. 38,9 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Diese komme angesichts sehr schwacher Trends auf dem chinesischen Markt seit Jahresbeginn nicht überraschend, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kürzung der Ziele durch den Autobauer sei jedoch größer ausgefallen als von ihm und dem Markt erwartet. Der Chef und der Finanzchef hätten in einer Telefonkonferenz keine weiteren Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Neutral
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,70 €
|Abst. Kursziel*:
40,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,12%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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