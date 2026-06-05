Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,60 Prozent auf 60.579,96 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 60.947,64 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,21 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 42,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (43,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,38 Prozent auf 1.558,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.580,40 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (209,23 US-Dollar) geht es um 5,14 Prozent auf 219,99 US-Dollar nach oben.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,096 US-Dollar am Vortag auf 1,084 US-Dollar nach unten (1,17 Prozent).

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 2,61 Prozent auf 299,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 307,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1554 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1567 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1955 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2033 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3192 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3200 US-Dollar.

Nach 571,56 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagmittag um 0,60 Prozent auf 575,00 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0805 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0814 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 2,32 Prozent auf 62,01 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 63,49 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,98 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 12:26 auf 6,638 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,704 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 7,277 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,343 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6951 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7007 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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