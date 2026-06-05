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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

06.06.26 12:43 Uhr
Tagesanalyse: So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
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52.677,7931 EUR -214,3958 EUR -0,41%
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45.494,4481 GBP -190,0122 GBP -0,42%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
60.692,4216 USD -255,2167 USD -0,42%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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1.168,6215 GBP -15,9987 GBP -1,35%
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249.917,8420 JPY -3.428,6082 JPY -1,35%
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49,4864 CHF -1,0661 CHF -2,11%
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53,9626 EUR -1,1362 EUR -2,06%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
46,6041 GBP -0,9863 GBP -2,07%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
9.966,6031 JPY -211,2211 JPY -2,08%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
62,1727 USD -1,3176 USD -2,08%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8615 CHF -0,0115 CHF -1,32%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9394 EUR -0,0121 EUR -1,27%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8113 GBP -0,0105 GBP -1,28%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
173,5096 JPY -2,2557 JPY -1,28%
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1,0824 USD -0,0141 USD -1,28%
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457,3450 CHF 2,2555 CHF 0,50%
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498,7137 EUR 2,6964 EUR 0,54%
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430,7072 GBP 2,2832 GBP 0,53%
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92.109,7289 JPY 485,6846 JPY 0,53%
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,60 Prozent auf 60.579,96 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 60.947,64 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,21 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 42,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (43,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,38 Prozent auf 1.558,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.580,40 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (209,23 US-Dollar) geht es um 5,14 Prozent auf 219,99 US-Dollar nach oben.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,096 US-Dollar am Vortag auf 1,084 US-Dollar nach unten (1,17 Prozent).

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 2,61 Prozent auf 299,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 307,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1554 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1567 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1955 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2033 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3192 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3200 US-Dollar.

Nach 571,56 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagmittag um 0,60 Prozent auf 575,00 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0805 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0814 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 2,32 Prozent auf 62,01 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 63,49 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,98 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 12:26 auf 6,638 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,704 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 7,277 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,343 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6951 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7007 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com