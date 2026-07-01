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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittwochmittag

22.07.26 12:43 Uhr
Kryptokurse aktuell: Ihr Update am Mittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
53.629,8433 CHF -427,1501 CHF -0,79%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
57.864,3636 EUR -478,0734 EUR -0,82%
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.367,9993 GBP -359,5119 GBP -0,72%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.761.980,1290 JPY -94.887,3680 JPY -0,87%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65.999,3814 USD -524,1153 USD -0,79%
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.568,1501 CHF 1,8197 CHF 0,12%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.691,9685 EUR 1,4651 EUR 0,09%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.443,5327 GBP 2,6513 GBP 0,18%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
314.683,0008 JPY 99,4332 JPY 0,03%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.929,8385 USD 2,2844 USD 0,12%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
63,0640 CHF -0,3927 CHF -0,62%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
68,0434 EUR -0,4438 EUR -0,65%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
58,0525 GBP -0,3219 GBP -0,55%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12.655,1494 JPY -89,5603 JPY -0,70%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
77,6095 USD -0,4814 USD -0,62%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9246 CHF -0,0034 CHF -0,36%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9976 EUR -0,0039 EUR -0,39%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8512 GBP -0,0025 GBP -0,29%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
185,5465 JPY -0,8309 JPY -0,45%
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1379 USD -0,0041 USD -0,36%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
500,5576 EUR -2,3396 EUR -0,47%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
427,0595 GBP -1,5792 GBP -0,37%
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93.096,8600 JPY -486,6119 JPY -0,52%
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,91 Prozent auf 65.920,32 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 66.523,50 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 8,64 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -6,3 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um 0,58 Prozent auf 46,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.927,55 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochmittag um 0,16 Prozent auf 1.924,39 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,93 Prozent auf 221,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 223,64 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,142 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,136 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 1,70 Prozent auf 351,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 357,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1733 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1896 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3300 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 573,42 US-Dollar am Vortag auf 570,81 US-Dollar nach unten (0,46 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0733 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0725 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 78,09 US-Dollar am Vortag auf 77,48 US-Dollar nach unten (0,78 Prozent).

Nach 6,558 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Mittwochmittag um 0,68 Prozent auf 6,513 US-Dollar gesunken.

Nach 8,645 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochmittag um 0,32 Prozent auf 8,617 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Sui-Kurs 1,29 Prozent schwächer bei 0,7607 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7707 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com