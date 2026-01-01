DAX24.820 +1,1%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -1,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.395 -0,2%Euro1,1714 +0,2%Öl64,24 -1,7%Gold4.821 -0,2%
Konjunkturdaten im Blick

Wirtschaft der USA: BIP legt im dritten Quartal deutlich zu

22.01.26 14:46 Uhr
US-BIP-Zahlen: Wirtschaftswachstum übertrifft in Q3 die Prognosen | finanzen.net

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2025 etwas stärker gewachsen als zunächst berichtet.

Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 4,3 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ebenfalls ein Plus von 4,3 Prozent gemeldet hatte. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft um 3,8 Prozent gewachsen.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,8 Prozent nach einem Anstieg von 2,1 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,8 Prozent nach 2,1 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten ein Plus von 3,8 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

Im vierten Quartal, dessen Daten wegen des Shutdown verzögert veröffentlicht werden, ist die US-Wirtschaft nach Aussage von US-Präsident Donald Trump deutlich stärker als erwartet gewachsen. "Das Wachstum im vierten Quartal wird auf 5,4 Prozent geschätzt", sagte er in seiner mit Spannung erwarteten Rede bei Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und fügte hinzu: "Niemand außer mir selbst und einigen anderen hätte das für möglich gehalten." Das Wachstum sei doppelt so groß wie im April von Internationalen Währungsfonds (IWF) vorausgesagt.

