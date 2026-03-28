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Symbol MEDOF

Deutsche Bank AG

Medios Buy

11:36 Uhr
Medios Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Spezialpharmazeutika sei stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei dagegen schwächer ausgefallen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,96 €		 Abst. Kursziel*:
50,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,75%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

27.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.26 Medios Buy Warburg Research
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Medios Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, buy
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EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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