Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

17.05.26 17:23 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.449,9979 CHF -19,4416 CHF -0,03%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67.106,1943 EUR -73,6324 EUR -0,11%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58.539,5075 GBP -64,2326 GBP -0,11%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.382.117,9772 JPY -13.586,3006 JPY -0,11%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78.024,3799 USD -85,6124 USD -0,11%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.717,3400 CHF 2,2198 CHF 0,13%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.875,4134 EUR 0,9620 EUR 0,05%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.636,0006 GBP 0,8392 GBP 0,05%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
346.042,4231 JPY 177,4993 JPY 0,05%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.180,5434 USD 1,1185 USD 0,05%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67,7966 CHF -0,2917 CHF -0,43%
SOL/EUR (Solana-Euro)
74,0370 EUR -0,3766 EUR -0,51%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64,5855 GBP -0,3285 GBP -0,51%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.660,9566 JPY -69,4871 JPY -0,51%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,0828 USD -0,4379 USD -0,51%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1089 CHF -0,0036 CHF -0,33%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2110 EUR -0,0049 EUR -0,40%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0564 GBP -0,0043 GBP -0,40%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
223,4449 JPY -0,9084 JPY -0,40%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4080 USD -0,0057 USD -0,40%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0865 CHF 0,0004 CHF 0,50%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0944 EUR 0,0004 EUR 0,43%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0824 GBP 0,0003 GBP 0,43%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
17,4233 JPY 0,0738 JPY 0,43%
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 78.068,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.109,99 US-Dollar gehandelt worden war.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 10,05 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,0 Prozent.

Nach 56,17 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,48 Prozent auf 55,90 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,34 Prozent auf 2.186,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.179,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,88 Prozent auf 412,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 415,71 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,413 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Monero zu. Um 1,83 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 395,57 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 388,47 US-Dollar wert war.

Nach 0,2550 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,12 Prozent auf 0,2553 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1510 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1517 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3572 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3552 US-Dollar.

Nach 656,04 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,56 Prozent auf 652,38 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1093 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1110 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,16 Prozent auf 86,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 86,52 US-Dollar.

Nach 9,290 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,10 Prozent auf 9,299 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 9,730 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,719 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,49 Prozent auf 1,066 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,061 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

