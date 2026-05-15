Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 78.068,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.109,99 US-Dollar gehandelt worden war.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 10,05 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,0 Prozent.
Nach 56,17 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,48 Prozent auf 55,90 US-Dollar gesunken.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,34 Prozent auf 2.186,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.179,42 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,88 Prozent auf 412,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 415,71 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,413 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem legt Monero zu. Um 1,83 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 395,57 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 388,47 US-Dollar wert war.
Nach 0,2550 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,12 Prozent auf 0,2553 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1510 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1517 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3572 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3552 US-Dollar.
Nach 656,04 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,56 Prozent auf 652,38 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1093 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1110 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,16 Prozent auf 86,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 86,52 US-Dollar.
Nach 9,290 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,10 Prozent auf 9,299 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 9,730 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,719 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,49 Prozent auf 1,066 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,061 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
