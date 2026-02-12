DAX 24.930 +0,3%ESt50 5.995 -0,3%MSCI World 4.505 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.603 +1,5%Euro 1,1873 +0,0%Öl 67,55 %Gold 4.997 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX leicht im Plus -- Wall Street fester erwartet -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Tesla-Aktie und die Musk-Vision: Wedbush-Analyst sieht Integration in SpaceX/xAI kommen Tesla-Aktie und die Musk-Vision: Wedbush-Analyst sieht Integration in SpaceX/xAI kommen
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
57,89 EUR +1,06 EUR +1,87 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,8 Mrd. EUR

KGV 11,25
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

14:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,89 EUR 1,06 EUR 1,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem Strategie-Update auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass 2025 für den Autobauer ein Jahr des Hochfahrens wird. Die Stuttgarter hätten das Potenzial, um danach das Umsatzwachstum und die Margen wieder zu verbessern./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,92%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

14:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
11:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse im Blick Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
UBS Mercedes-Benz Group – Vom Tagestief erholt
finanzen.net Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag höher
finanzen.net Analyse: Hold-Bewertung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
Business Times Mercedes flags more margin pressure ahead, tough road in China
RTE.ie Mercedes 2025 earnings more than halve on tariffs, China
Financial Times Mercedes-Benz warns of further hit from weak China sales and tariffs
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen