Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,8 Mrd. EURKGV 11,25
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem Strategie-Update auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass 2025 für den Autobauer ein Jahr des Hochfahrens wird. Die Stuttgarter hätten das Potenzial, um danach das Umsatzwachstum und die Margen wieder zu verbessern./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,40 €
|Abst. Kursziel*:
21,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,92%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG