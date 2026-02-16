DAX 24.851 +0,2%ESt50 5.987 +0,1%MSCI World 4.507 +0,0%Top 10 Crypto 8,7040 -1,2%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.267 -1,6%Euro 1,1844 -0,1%Öl 68,35 -0,3%Gold 4.921 -1,4%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Nikkei schließt tiefer -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Neue Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral
Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

58,22 EUR +0,61 EUR +1,06 %
Marktkap. 55,51 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

11:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,22 EUR 0,61 EUR 1,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
58,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,68%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

16.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

