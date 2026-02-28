DAX 24.671 -2,4%ESt50 5.988 -2,5%MSCI World 4.529 -0,6%Top 10 Crypto 8,5420 +3,8%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.274 +0,7%Euro 1,1699 -0,7%Öl 78,96 +8,9%Gold 5.398 +2,3%
Saint-Gobain Aktie

Deutsche Bank AG

Saint-Gobain Hold

11:01 Uhr
Saint-Gobain Hold
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jon Bell in seiner am Montag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,04 €		 Abst. Kursziel*:
11,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
82,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

13:11 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
11:01 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Sector Perform'
dpa-afx Saint Gobain-Aktie verliert: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche
dpa-afx ROUNDUP: Baustoffkonzern Saint Gobain mit etwas weniger Umsatz
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
