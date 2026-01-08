DAX 25.352 +0,4%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.491 -0,8%Euro 1,1680 +0,4%Öl 62,91 -0,2%Gold 4.585 +1,7%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 41,59 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Trend beim Umsatz auf vergleichbarer Basis dürfte sich im vierten Quartal für den Baustoffkonzern im Vergleich zum dritten marginal gebessert haben, schrieb Jon Bell in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Währungsentwicklung sei ungünstig gewesen, wenn auch nicht ganz so wie noch im dritten Quartal./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
86,14 €		 Abst. Kursziel*:
7,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
85,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:51 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
12.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
