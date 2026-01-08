Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 41,59 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Trend beim Umsatz auf vergleichbarer Basis dürfte sich im vierten Quartal für den Baustoffkonzern im Vergleich zum dritten marginal gebessert haben, schrieb Jon Bell in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Währungsentwicklung sei ungünstig gewesen, wenn auch nicht ganz so wie noch im dritten Quartal./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Hold
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
86,14 €
|Abst. Kursziel*:
7,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
85,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
