Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 42,39 Mrd. EURKGV 14,91
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ergebnisrisiken sprächen kurzfristig gegen eine Neubewertung, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Letztlich sieht er aber immenses Wertpotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
82,64 €
|Abst. Kursziel*:
33,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
82,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
