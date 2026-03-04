Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,02 Mrd. EURKGV 14,91
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall kappte ihre Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Jahresbilanz etwas. Sie geht nun von etwas schwächerem Volumenwachstum aus und einer geringeren Marge im Amerika-Geschäft der Franzosen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
75,64 €
|Abst. Kursziel*:
32,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
