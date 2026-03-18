Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 35,24 Mrd. EURKGV 14,91
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts der Kursschwäche seit Jahresbeginn sei der europäische Baustoffsektor mit seiner Preissetzungsmacht attraktiv bewertet, wobei sie weiterhin die Hersteller von schweren Primärbaustoffen und strukturellen Materialien bevorzuge, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Neben ihrem bevorzugten Titel Heidelberg Materials bewertet sie Holcim und CRH weiter mit "Overweight" und stuft zudem Buzzi auf "Overweight" hoch. Bei leichten Baustoffen sieht sie mehr Risiken und belässt Sika auf "Underweight". Weniger Risiken in diesem Bereich seien Saint-Gobain und die ebenfalls mit "Overweight" eingestuften Rockwool ausgesetzt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,74 €
|Abst. Kursziel*:
39,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,28%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|08:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research