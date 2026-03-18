DAX 22.944 -2,4%ESt50 5.620 -2,0%MSCI World 4.308 -0,8%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 22.038 -0,5%Bitcoin 60.445 -2,8%Euro 1,1519 +0,5%Öl 111,2 +1,4%Gold 4.627 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
EZB-Zinsentscheid: Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert EZB-Zinsentscheid: Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert
Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
68,36 EUR -2,54 EUR -3,58 %
STU
62,73 CHF -2,29 CHF -3,51 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 35,24 Mrd. EUR

KGV 14,91
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

08:56 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
68,36 EUR -2,54 EUR -3,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts der Kursschwäche seit Jahresbeginn sei der europäische Baustoffsektor mit seiner Preissetzungsmacht attraktiv bewertet, wobei sie weiterhin die Hersteller von schweren Primärbaustoffen und strukturellen Materialien bevorzuge, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Neben ihrem bevorzugten Titel Heidelberg Materials bewertet sie Holcim und CRH weiter mit "Overweight" und stuft zudem Buzzi auf "Overweight" hoch. Bei leichten Baustoffen sieht sie mehr Risiken und belässt Sika auf "Underweight". Weniger Risiken in diesem Bereich seien Saint-Gobain und die ebenfalls mit "Overweight" eingestuften Rockwool ausgesetzt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,74 €		 Abst. Kursziel*:
39,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,28%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:56 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
06.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
04.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Sector Perform'
dpa-afx Saint Gobain-Aktie verliert: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche
dpa-afx ROUNDUP: Baustoffkonzern Saint Gobain mit etwas weniger Umsatz
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen