Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,47 Mrd. EURKGV 14,91
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe ein "unspektakuläres viertes Quartal" hinter sich, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Analyst für das Renovierungsgeschäft sowie die akquirierten Spezialchemie-Einheiten zuversichtlich sei, bleibe das Neubaugeschäft in Nordamerika und weiten Teilen Europas zumindest im ersten Halbjahr 2026 herausfordernd./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain Kaufen
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
75,64 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
75,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
