Saint-Gobain Aktie

75,72 EUR -1,84 EUR -2,37 %
STU
75,64 EUR -1,52 EUR -1,97 %
GVIE
Marktkap. 38,47 Mrd. EUR

KGV 14,91
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

DZ BANK

Saint-Gobain Kaufen

19:56 Uhr
Saint-Gobain Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
75,72 EUR -1,84 EUR -2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe ein "unspektakuläres viertes Quartal" hinter sich, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Analyst für das Renovierungsgeschäft sowie die akquirierten Spezialchemie-Einheiten zuversichtlich sei, bleibe das Neubaugeschäft in Nordamerika und weiten Teilen Europas zumindest im ersten Halbjahr 2026 herausfordernd./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DZ BANK
Saint-Gobain Kaufen
19:56 Uhr

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
75,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
75,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

19:56 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
04.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
03.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
02.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.03.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

