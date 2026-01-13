DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 41,12 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
Bernstein Research

Saint-Gobain Market-Perform

09:41 Uhr
Saint-Gobain Market-Perform
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
83,10 EUR -1,36 EUR -1,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
83,46 €		 Abst. Kursziel*:
7,84%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
83,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,30%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

09:41 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
mehr Analysen

