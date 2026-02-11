DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.958 -0,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.421 -1,3%Euro 1,1826 -0,2%Öl 68,37 -0,3%Gold 4.920 -1,5%
Saint-Gobain Aktie

88,78 EUR -0,54 EUR -0,60 %
STU
88,88 EUR -0,56 EUR -0,63 %
GVIE
Marktkap. 43,88 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Sell

13:31 Uhr
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
88,78 EUR -0,54 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
89,12 €		 Abst. Kursziel*:
-12,48%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
88,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,14%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

13:31 Saint-Gobain Sell UBS AG
05.02.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

