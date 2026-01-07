DAX 25.042 -0,3%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.956 -1,5%Euro 1,1672 -0,1%Öl 60,96 +0,9%Gold 4.430 -0,6%
Saint-Gobain Aktie

81,14 EUR -2,60 EUR -3,10 %
STU
81,30 EUR +1,20 EUR +1,50 %
LSE
Marktkap. 40,95 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

14:11 Uhr
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Glynis Johnson hob ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal leicht an. Wichtiger für den Aktienkurs sei aber der Ausblick des Baustoffkonzerns auf 2026. Zuversicht für die Margen im US-Geschäft sei hier zentral, schrieb sie am Donnerstag./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,30 €		 Abst. Kursziel*:
72,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,54%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

14:11 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Saint-Gobain Sell UBS AG
12.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Saint-Gobain auf 'Sell' und Ziel auf 78 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Dezember 2025: Analysten sehen Potenzial bei Saint-Gobain-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: Hätte sich ein Investment in Saint-Gobain vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren verdient
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
