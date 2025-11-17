DAX24.600 +0,4%Est505.960 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +3,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.199 +5,2%Euro1,1795 +0,1%Öl67,19 -0,2%Gold4.910 +2,8%
EQS-Adhoc: R. STAHL Aufsichtsrat wählt Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden

06.02.26 13:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
R. Stahl AG
14,80 EUR 0,20 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
R. STAHL Aufsichtsrat wählt Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden

06.02.2026 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

R. STAHL Aufsichtsrat wählt Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden
 

Waldenburg, 06.02.2026 – In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der R. STAHL AG die Positionen des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt. Die Neuwahl wurde notwendig, nachdem der Aufsichtsrat den bisherigen Vorsitzenden Herrn Peter Leischner aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen über die zukünftige Arbeit des Aufsichtsrats in derselben Sitzung zuvor von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzenden abgewählt hat.

Mit sofortiger Wirkung hat das Organ Herrn Prof. Dr. Peter Hofmann zum neuen Vorsitzenden und Herrn Dennis Stahl zu seinem Stellvertreter gewählt. Entsprechend der Satzung des Unternehmens erfolgte die Wahl für die restliche Amtsdauer, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2028.

Herr Prof. Dr. Hofmann ist seit 2021 ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Stahl wurde 2023 in den Aufsichtsrat gewählt.

Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Peter Leischner, bleibt Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ende der Amtsdauer.
 

Kontakt:
R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com


Ende der Insiderinformation

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: R. Stahl AG
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Deutschland
Telefon: +49 (7942) 943-0
E-Mail: investornews@stahl.de
Internet: www.r-stahl.com
ISIN: DE000A1PHBB5
WKN: A1PHBB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2272748

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272748  06.02.2026 CET/CEST

