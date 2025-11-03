Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Tom Mills am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

