Deutsche Beteiligungs Aktie

24,55 EUR +0,55 EUR +2,29 %
STU
Marktkap. 425,46 Mio. EUR

KGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol DEUBF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

14:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
24,55 EUR 0,55 EUR 2,29%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Tom Mills am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,45 €		 Abst. Kursziel*:
47,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,64%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

14:01 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
07.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
07.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Gewinneinbruch DBAG-Aktie stark: Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn DBAG-Aktie stark: Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX nachmittags fester
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG successfully concludes duagon investment in a challenging M&A environment
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
