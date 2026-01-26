DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.403 -5,5%Euro1,1968 +0,1%Öl70,86 +3,1%Gold5.380 -0,7%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro

29.01.26 22:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von gemischten Tönen, was die Margenentwicklung auf Konzernebene und im Bereich der E-Mobilität betreffe. Derzeit gebe es aber zahlreiche Neuigkeiten aus dem Bereich der humanoiden Roboter, was ihre positiven Erwartungen an den Industriezulieferer in diesem Jahr bestätige./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

