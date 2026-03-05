Index-Monitor

Der Autozulieferer Schaeffler ist von diesem Montag an Mitglied im MDAX.

Grund ist, dass der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen den Index der mittelgroßen Unternehmen verlassen musste. Sein Anteil an frei handelbaren Aktien ist unter den für einen Verbleib erforderlichen Mindeststreubesitz von 10 Prozent gefallen.

Den durch Schaefflers MDAX-Aufstieg frei gewordenen Platz im SDAX der Nebenwerte nehmen die Vorzugsaktien des Werkzeugherstellers Einhell ein. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Die Schaeffler-Aktie notiert am Montag im XETERA-Handel zeitweise 4,83 Prozent tiefer bei 7,39 Euro, während die Deutsche Wohnen-Aktie 1,42 Prozent auf 20,90 Euro verliert und die Einhell-Aktie 5,38 Prozent auf 84,30 Euro gewinnt.

