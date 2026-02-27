Schaeffler Aktie
Marktkap. 9,79 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,04 €
|Abst. Kursziel*:
25,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,12%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|17:41
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:41
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:41
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.