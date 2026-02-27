DAX 24.672 -2,4%ESt50 5.992 -2,4%MSCI World 4.534 -0,5%Top 10 Crypto 9,1640 +7,9%Nas 22.756 +0,4%Bitcoin 59.105 +5,8%Euro 1,1696 -0,7%Öl 77,22 +6,5%Gold 5.310 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt drastisch unter 25.000-Punkte-Marke -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Ölpreis, Goldpreis im Fokus
Top News
Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark
Hot Stocks heute: Krieg im Iran eskaliert: Ölpreis bei 80 USD - Short-Chance im Trade der Woche (PK7ADH) Hot Stocks heute: Krieg im Iran eskaliert: Ölpreis bei 80 USD - Short-Chance im Trade der Woche (PK7ADH)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
10,07 EUR -0,20 EUR -1,95 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

17:41 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
10,07 EUR -0,20 EUR -1,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,04 €		 Abst. Kursziel*:
25,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,12%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

17:41 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Schaeffler Sell UBS AG
30.01.26 Schaeffler Neutral UBS AG
30.01.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
30.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

finanzen.net Erwartungen im Überblick Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt am Montagnachmittag ab
EQS Group EQS-News: Humanoide Robotik: Schaeffler erweitert weltweites Partnernetzwerk und kooperiert mit Leju Robotics in China
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker
EQS Group EQS-News: Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Plus
EQS Group EQS-News: Humanoid robotics: Schaeffler expands global partner network and cooperates with Leju Robotics in China
EQS Group EQS-News: Changes on Executive Board of Schaeffler AG
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen