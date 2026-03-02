DAX24.038 -0,7%Est505.836 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -3,3%Nas22.653 -0,7%Bitcoin61.707 -1,2%Euro1,1578 -0,5%Öl84,09 +1,8%Gold5.083 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ölpreise

VERBIO-Aktie springt an: Hohe Spritpreise schieben an

05.03.26 16:21 Uhr
VERBIO-Aktie deutlich kräftiger: Steigende Spritpreise geben Aufschub | finanzen.net

VERBIO Vereinigte BioEnergie hat am Donnerstag von den weiter steigenden Benzin- und Dieselpreisen profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29,10 EUR 2,40 EUR 8,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Plus von 8,8 Prozent auf gut 29 Euro erreichten die Aktien des Biokraftstoffherstellers den höchsten Stand seit Anfang 2024. Zuletzt ging es für die Papiere von VERBIO um 9,3 Prozent aufwärts auf 29,16 Euro. Für das laufende Jahr steht ein beeindruckender Kursanstieg von 37 Prozent zu Buche. Bis zur fast vier Jahre alten Rekordmarke von 88,10 Euro haben die Aktien aber noch einen weiten Weg vor sich.

Wer­bung

Im Zuge steigender Ölpreise wegen des Iran-Kriegs ziehen die Spritkosten ebenfalls an. Einen Tag nach Dieselkraftstoff überschritt am Donnerstag der bundesweite Durchschnittspreis für die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Zwei-Euro-Marke pro Liter. Auch Diesel verteuert sich weiter.

So hohe Spritpreise hatte es zuletzt 2022 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Folgen für die Energieversorgung gegeben. Inzwischen gibt es eine Diskussion, wie damals eine Spritpreisbremse einzuführen. Vor vier Jahren war der Preisanstieg allerdings deutlich höher ausgefallen. Führende Wirtschaftswissenschaftler sehen einen möglichen Tankrabatt kritisch./gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Verbio

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
12.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
28.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.01.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.11.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.10.2006VERBIO nicht zeichnenDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen