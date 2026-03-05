DAX 23.548 -1,1%ESt50 5.709 -1,3%MSCI World 4.420 -0,9%Top 10 Crypto 8,8480 -7,8%Nas 22.585 -0,7%Bitcoin 58.925 -3,5%Euro 1,1603 +0,0%Öl 91,58 +8,6%Gold 5.141 +1,1%
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

28,72 EUR +0,56 EUR +1,99 %
STU
Marktkap. 1,7 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W

ISIN DE000A0JL9W6

Symbol VBVBF

Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

17:41 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28,72 EUR 0,56 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenngleich ein besseres Umfeld zu einer Erhöhung des Unternehmensausblicks für 2026 führen könnte, so werde dies doch gemeinhin erwartet. Er bleibe bei den Aktien des Biospritherstellers weiter an der Seitenlinie, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,90 €		 Abst. Kursziel*:
-13,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
28,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,95%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

17:41 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

dpa-afx Ölpreise VERBIO-Aktie springt an: Hohe Spritpreise schieben an VERBIO-Aktie springt an: Hohe Spritpreise schieben an
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück
finanzen.net XETRA-Handel SDAX-Anleger ergreifen schlussendlich die Flucht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt am Montagnachmittag ab
EQS Group EQS-News: Verbio firms up forecast following strong H1 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 18.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 3,50 each
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Solid start in Q1 2025/26; forecast for 2025/26 confirmed
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Verbio confirms preliminary EBITDA result for 2024/25 and expects significant recovery in FY 2025/26
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Suspension of dividend for the financial year 2024/25
