Nahostkonflikt: DAX tiefer -- Wall Street leichter erwartet -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, DroneShield, Dürr im Fokus
DAX aktuell

Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen

05.03.26 15:32 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX auf Achterbahnfahrt - Nachrichten aus Nahost zeigen Licht und Schatten | finanzen.net

Nach der kurzen Erholung am Mittwoch zeigt sich der DAX am Donnerstag eher nervös. Anleger schwanken zwischen Teherans Diplomatie-Hoffnung und steigenden Ölpreisen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.113,85 USD -27,00 USD -0,53%
News
Ölpreis (Brent)
83,99 USD 1,41 USD 1,71%
News
Ölpreis (WTI)
77,58 USD 2,92 USD 3,91%
News
Indizes
DAX 40
23.982,6 PKT -222,7 PKT -0,92%
Charts|News|Analysen

Der DAX wies zum Start in den Donnerstag einen kleinen Abschlag von 0,25 Prozent auf 24.145,44 Zähler aus. Zunächst schwankte er sichtlich. Am Nachmittag übernehmen dann wieder die Bären das Ruder.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Vorsicht und Skepsis bestimmen das Börsenparkett

Skepsis und Vorsicht sind unverändert groß. Die Energiepreise seien gestiegen und die physischen Lieferungen aus der Region unterbrochen, schrieb Analyst Felix-Antoine Vezina-Poirier vom Analysehaus BCA Research. Sollte die Inflation infolge des Kriegs im Nahen Osten und daher höherer Energiepreise dauerhaft steigen, sollten Anleger in Aktien und Anleihen untergewichtet sein. Cash und Rohstoffe seien in diesem Fall die Alternativen.

So ist der Stand im Nahost-Krieg mit dem Iran

Der Iran feuerte am Donnerstag erneut Raketen auf Israel ab. Gleichzeitig hat Aserbaidschan den Iran für einen Drohnenangriff in der autonomen Exklave Nachitschewan verantwortlich gemacht und mit Vergeltung gedroht. Der iranische Generalstab wies Berichte über Drohnenangriffe auf Aserbaidschan zurück.

Die israelische Luftwaffe beendete derweil nach Angaben eines Militärsprechers ihre zwölfte Angriffswelle gegen den Iran. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, hieß es. In Teheran seien unter anderem Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. Neben Dutzenden Kommandozentren seien Waffenlager und Waffenproduktionsstätten Ziel der Angriffe gewesen.

"Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen

Mit einem wahren Bilanzreigen werden Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt konfrontiert. Entsprechend werden Unternehmenszahlen heimischer Branchengrößen auch über den Gesamtmarkt mit entscheiden.

Zudem stehen in der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf.
Die Fluggesellschaft Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste - sie hat die Rückkehr in den Leitindex allerdings verpasst.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

