DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Schaeffler Aktie

Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

14:11 Uhr
Schaeffler Neutral
Schaeffler AG
8,20 EUR 0,24 EUR 3,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. In einem Gespräch nach den Jahreszahlen des Auto- und Industriezulieferers habe sich Konzernchef Klaus Rosenfeld klar darauf fokussiert gezeigt, die neuen Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Rüstung, Luftfahrt und humanoide Roboter zu nutzen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Mit Blick auf Kosteneinsparungen habe Rosenfeld bekräftigt, dass Schaeffler hier der eigenen Planung um ein Jahr voraus sei. /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,13 €		 Abst. Kursziel*:
23,00%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

