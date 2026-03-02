Schaeffler Aktie
Marktkap. 9,79 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,27 €
|Abst. Kursziel*:
20,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
