Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Fall unter 23.900er-Marke: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Marktkap. 9,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

09:26 Uhr
Schaeffler Neutral
Schaeffler AG
8,29 EUR -1,72 EUR -17,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,27 €		 Abst. Kursziel*:
20,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

09:26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Schaeffler Sell UBS AG
30.01.26 Schaeffler Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Schwieriges Jahr Schaeffler-Aktie sackt zweistellig ab: Mit Vorsicht ins neue Jahr - Jobabbau sorgt für rote Zahlen Schaeffler-Aktie sackt zweistellig ab: Mit Vorsicht ins neue Jahr - Jobabbau sorgt für rote Zahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Aktie lässt Luft ab
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick
EQS Group EQS-News: Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025
EQS Group EQS-News: Schaeffler mit solidem Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
EQS Group EQS-News: Schaeffler publishes 2025 Sustainability Statement
EQS Group EQS-News: Schaeffler reports solid results for 2025
EQS Group EQS-News: Humanoid robotics: Schaeffler expands global partner network and cooperates with Leju Robotics in China
EQS Group EQS-News: Changes on Executive Board of Schaeffler AG
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
