Schaeffler Aktie
Marktkap. 9,79 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich sei in erster Linie die Sparte E-Mobility./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,27 €
|Abst. Kursziel*:
52,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,99%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
