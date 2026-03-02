Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 sei schwach, schrieb Vanessa Jefferies am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Verantwortlich sei in erster Linie die Sparte E-Mobility./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:24 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG