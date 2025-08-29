Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr sei solide./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

