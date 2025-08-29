DAX 23.961 +0,0%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 11,44 +2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.080 +1,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 60,11 -0,9%Gold 4.329 -0,2%
Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

09:11 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr sei solide./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Douglas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

