Verluste in Paris: CAC 40 schwächer

CAC 40-Performance im Blick

Der CAC 40 zeigt sich heute wenig bewegt.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent auf 8.052,90 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 8.050,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8.062,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.076,18 Punkte, das Tagestief hingegen 8.039,28 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,894 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8.151,38 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8.258,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.770,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,74 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.396,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.996,59 Punkten registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 44.702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,686 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

