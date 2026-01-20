ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verliert

DAX24.516 -0,8%Est505.857 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,88 +1,4%Gold4.864 +2,1%
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
ATX Prime-Performance

21.01.26 12:26 Uhr
Der ATX Prime verzeichnet heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
22,20 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
103,70 EUR 0,50 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,40 EUR 0,10 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
10,80 EUR 0,06 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
90,70 EUR 2,70 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,58 EUR 0,22 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
31,90 EUR -0,05 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
36,90 EUR 0,14 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,80 EUR -0,05 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
12,54 EUR -0,40 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
63,00 EUR -2,00 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,64 EUR 0,10 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
26,80 EUR -0,46 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,70 EUR -0,42 EUR -13,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.657,1 PKT -8,2 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,29 Prozent auf 2.657,47 Punkte abwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,063 Prozent schwächer bei 2.663,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.665,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2.648,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.665,90 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.596,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2.311,61 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1.895,24 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,026 Prozent nach. 2.720,93 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.638,17 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 27,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,46 Prozent auf 90,50 EUR), Semperit (+ 1,43 Prozent auf 12,78 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 38,72 EUR) und FACC (+ 1,11 Prozent auf 10,90 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-3,61 Prozent auf 24,00 EUR), PORR (-3,09 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-2,90 Prozent auf 63,70 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 30,55 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 101.465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,544 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen