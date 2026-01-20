Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX am Mittwochmittag

ATX-Performance

Der ATX sinkt am dritten Tag der Woche.

Um 12:07 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent leichter bei 5.351,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 158,459 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,069 Prozent auf 5.367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.370,85 Punkten am Vortag.

Bei 5.370,61 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.335,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5.234,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der ATX noch bei 4.626,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.800,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,007 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5.477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 27,30 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 38,72 EUR), EVN (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR), OMV (+ 0,75 Prozent auf 48,66 EUR) und STRABAG SE (+ 0,25 Prozent auf 79,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen PORR (-3,09 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-2,90 Prozent auf 63,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 30,55 EUR), UNIQA Insurance (-2,46 Prozent auf 15,06 EUR) und CPI Europe (-1,61 Prozent auf 15,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 101.465 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net