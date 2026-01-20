DAX24.521 -0,7%Est505.857 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,82 +1,3%Gold4.865 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
ATX-Performance

Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX am Mittwochmittag

21.01.26 12:26 Uhr
Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX am Mittwochmittag | finanzen.net

Der ATX sinkt am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,34 EUR -0,08 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
103,70 EUR 0,50 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,40 EUR 0,10 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,58 EUR 0,22 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32,25 EUR -0,25 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
31,90 EUR -0,05 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
36,90 EUR 0,14 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,80 EUR -0,05 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
78,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
15,00 EUR -0,44 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
63,80 EUR -1,20 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,64 EUR 0,10 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
26,80 EUR -0,46 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.352,4 PKT -18,5 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent leichter bei 5.351,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 158,459 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,069 Prozent auf 5.367,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.370,85 Punkten am Vortag.

Bei 5.370,61 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.335,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5.234,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der ATX noch bei 4.626,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.800,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,007 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5.477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 27,30 EUR), voestalpine (+ 1,41 Prozent auf 38,72 EUR), EVN (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR), OMV (+ 0,75 Prozent auf 48,66 EUR) und STRABAG SE (+ 0,25 Prozent auf 79,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen PORR (-3,09 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-2,90 Prozent auf 63,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 30,55 EUR), UNIQA Insurance (-2,46 Prozent auf 15,06 EUR) und CPI Europe (-1,61 Prozent auf 15,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 101.465 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CPI Europe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CPI Europe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen