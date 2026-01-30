BankM AG

CEOTRONICS Kaufen

16:44 Uhr

Nach Einschätzung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von BankM unterstreichen die Halbjahreszahlen der CEOTRONICS AG die positive operative Entwicklung des Unternehmens. Sie sehen ein intaktes strukturelles Wachstum und halten die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus dem Defense-Sektor weiterhin für günstig bewertet.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe mit dem vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz € 34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (€ 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das H1-EBIT (€ 5,81 Mio.; +287,1%) haben hierbei eine starke Skalierung gezeigt. Die Effizienz der Fertigung zeige sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um 51,1% angestiegen sei. In Bezug auf den Auftragsbestand (€ 39,6 Mio.; -43,9%) zeige der 30.11.25 nicht das gesamte Bild – denn das dritte SmG-Los sei erst zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben worden. Der Auftragsbestand zum 16. Januar 2026 (€ 75,8 Mio.; +13,3%) gebe eine Indikation auf das finanzielle Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten).

Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS sei intakt, die Umsätze würden internationaler und mit einem KGV von rund 24 (2025/26e) sei CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem Verteidigungssektor weiterhin eher günstig.

Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von SMC-Partner BankM resultiere in einem Fairen Wert von € 19,10.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.01.2026, 10:23 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 29.01.2026 um 15:30 Uhr fertiggestellt und am 29.01.2026 erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/CEOTRONICS_20260129_BasisstudienUpdate-SMCpoweredbyBankM.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images