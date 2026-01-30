DAX 24.775 -0,1%ESt50 5.990 -0,3%MSCI World 4.529 -0,2%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.302 -1,2%Bitcoin 64.752 -3,0%Euro 1,1819 +0,2%Öl 66,76 +0,7%Gold 4.956 +6,3%
CEOTRONICS Aktie

Marktkap. 114,91 Mio. EUR

KGV 24,24 Div. Rendite 1,38%
WKN 540740

ISIN DE0005407407

CEOTRONICS AG
14,50 EUR 0,45 EUR 3,20%
Nach Einschätzung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von BankM unterstreichen die Halbjahreszahlen der CEOTRONICS AG die positive operative Entwicklung des Unternehmens. Sie sehen ein intaktes strukturelles Wachstum und halten die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus dem Defense-Sektor weiterhin für günstig bewertet.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe mit dem vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz € 34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (€ 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das H1-EBIT (€ 5,81 Mio.; +287,1%) haben hierbei eine starke Skalierung gezeigt. Die Effizienz der Fertigung zeige sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um 51,1% angestiegen sei. In Bezug auf den Auftragsbestand (€ 39,6 Mio.; -43,9%) zeige der 30.11.25 nicht das gesamte Bild – denn das dritte SmG-Los sei erst zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben worden. Der Auftragsbestand zum 16. Januar 2026 (€ 75,8 Mio.; +13,3%) gebe eine Indikation auf das finanzielle Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten).

Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS sei intakt, die Umsätze würden internationaler und mit einem KGV von rund 24 (2025/26e) sei CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem Verteidigungssektor weiterhin eher günstig.

Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von SMC-Partner BankM resultiere in einem Fairen Wert von € 19,10.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.01.2026, 10:23 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 29.01.2026 um 15:30 Uhr fertiggestellt und am 29.01.2026 erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/CEOTRONICS_20260129_BasisstudienUpdate-SMCpoweredbyBankM.pdf
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: CEOTRONICS Kaufen

Unternehmen:
CEOTRONICS AG		 Analyst:
BankM AG		 Kursziel:
19,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,15 €		 Abst. Kursziel*:
34,98%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
14,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,72%
Analyst Name:
Daniel GroÃŸjohann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEOTRONICS AG

16:44 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
19.12.25 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
10.12.25 CEOTRONICS Kaufen BankM AG
29.09.25 CEOTRONICS Kaufen BankM - Repräsentanz der biw AG
27.04.10 CEOTRONICS kaufen Der Aktionär
mehr Analysen

Nachrichten zu CEOTRONICS AG

StockXperts CEOTRONICS: Rüstungsauftrag in Zahlen deutlich sichtbar
Aktien-Global CEOTRONICS: Rüstungsauftrag in Zahlen deutlich sichtbar
EQS Group EQS-News: Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. Juni – 30. November 2025)
finanzen.net CEOTRONICS-Aktie: Was Analysten von CEOTRONICS erwarten
StockXperts CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt
StockXperts CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt
Aktien-Global CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt
EQS Group EQS-Adhoc: CEOTRONICS erhält dritten SmG-Abruf über ca. € 47 Mio.
EQS Group EQS-News: Report on the first half of the 2025/2026 fiscal year (June 1 – November 30, 2025)
EQS Group EQS-Adhoc: CEOTRONICS receives third SmG call-off worth approximately € 47 million
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 01/12/2025, 14:26 CET/CEST - Turnover and order backlog development at the end of the 2025/2026 fiscal half-year (November 30, 2025)
EQS Group EQS-News: Turnover and order backlog development at the end of the 2025/2026 fiscal half-year (November 30, 2025)
