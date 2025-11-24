DAX23.293 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.731 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagnachmittag mit Verlusten

24.11.25 16:10 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 0,194 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,19 EUR -0,00 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 0,194 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,193 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,198 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.699.437 NEL ASA-Aktien.

Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gewinne von 72,202 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 14,337 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 3,24 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 29.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,290 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
