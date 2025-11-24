DAX23.211 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,44 -0,1%Gold4.071 +0,1%
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit negativen Vorzeichen

24.11.25 12:06 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 0,196 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,20 EUR 0,00 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:02 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 0,196 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,193 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,198 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.265.857 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,334 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 70,618 Prozent Luft nach oben. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,125 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,24 NOK aus.

NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 303,37 Mio. NOK – eine Minderung von 17,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 365,90 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
