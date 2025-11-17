ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Kapitalmarktveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Mit Blick auf das Diagnostikgeschäft des Herstellers von Medizintechnik beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte. Eine solche eröffne Potenzial für Aktienrückkäufe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
